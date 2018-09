Kunst-Zelt auf Boxberg

Heidelberg.„Kunst unterwegs!“ lautet die Maxime beim Familienworkshop in der Jurte-Hasenleiser, die am Samstag, 15. September, 14 bis 18 Uhr, beim Jugendzentrum Holzwurm (Am Waldrand 21) auf dem Heidelberger Boxberg Station macht.

Kinder ab sechs Jahre und ihre Familien sind bei dem Projekt von Mehrgenerationenhaus Heidelberg und Jugendkunstschule Heidelberg-Bergstraße zum gemeinsamen Malen, Bauen, Zeichnen, Porträtieren und Matschen in dem aus der Mongolei stammenden Zelt eingeladen. In anderen Stadtteilen ist die Jurte ebenfalls schon gewesen. Das gesamte Arbeitsmaterial und der Eintritt sind frei. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail an christina.egerter@habito-heidelberg.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.09.2018