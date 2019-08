Kurse in Erster Hilfe

Heidelberg.Im Notfall richtig Erste Hilfe leisten zu können kann Menschenleben retten. Die Johanniter bieten im September drei Kurse an. Sie können von Führerscheinbewerbern belegt werden, gelten als Grundausbildung zum Betriebshelfer und können auch bei verschiedenen Studiengängen und Trainerlizenzen eingebracht werden.

Am Samstag, 7. September, treffen sich die Teilnehmer von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Hotel „Pfälzer Hof“ (Ringmauerweg 1, 69250 Schönau).

Am Samstag, 14. September, und Dienstag, 17. September, gibt es jeweils von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr Unterricht in den Räumen der Stadtmission Heidelberg (Carl-Winter-Saal, Plöck 16, in Heidelberg). Die Teilnehmergebühr beträgt 40 Euro und wird zu Kursbeginn entrichtet. Informationen und Anmeldung unter Telefon 0621/4 83 03 30, per Mail an ausbildung.mannheim@johanniter.de und online. miro

