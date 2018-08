Anzeige

Heidelberg.Wie soll man sich in Situationen verhalten, die gefährlich erscheinen? Wie reagiert man am besten, wenn Bekannte übergriffig werden? Seit April 2016 finanziert die Stadt jährlich für 13 000 Euro Kurse zur Selbstbehauptung für Frauen. Der Verein „Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und Mädchen Heidelberg“ bietet die Kurse an. Ziel ist es, die Übergriffe früh zu erkennen, sich erfolgreich davor zu schützen oder sie abzuwehren. Nächste Termine sind 3./4. September sowie 17./18. September, jeweils ab 18 Uhr im Forum am Park. Interessierte melden sich unter 06221/18 16 22 oder per Mail an info@frauennotruf-heidelberg.de. miro