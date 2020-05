Lachen auf vier Rädern

Speyer.Auch in Coronazeiten darf gelacht werden. Unter dem Motto „Humor mit Abstand“ präsentiert das Boulevardtheater Deidesheim am Sonntag, 31. Mai, die erste Comedy-Mixed-Show im Autokino Speyer. Mit Beginn der Veranstaltung um 19.30 Uhr begrüßt Moderator Tim Poschmann vier Acts, die 90 Minuten lang die besten Ausschnitte aus ihrem Programm präsentieren werden.

Der Schauspieler und Comedian, der mit seinen Begrüßungsworten „Wo sin se dann?“ Bekanntheit erlangt hat, begibt sich in Speyer auf die Suche nach Touristen, Virologen und Verrückten im Supermarkt, ohne dabei den Weitblick zu verlieren. Der 34-Jährige berichtet von seiner Sichtweise übers Heiraten. Denn nach 15 Ehejahren weiß er: Für Männer ist es heute nicht mehr wichtig, dass eine Frau kochen kann, sondern dass sie keinen guten Anwalt kennt.

Zwischen Schorle und Sliwowitz

Alice Hoffmann ist die Kittelschürze der Nation. Mit ihrer Rolle als Hilde Becker in der Comedyserie „Familie Heinz Becker“ ist die gebürtige Koblenzerin zu einer Kultfigur geworden. Seit einigen Jahren tourt Hoffmann mit ihren Solo-Programmen durch die Republik – am Sonntagabend macht sie Station in Speyer.

Als halber Kroate und halber Serbe, der in Mannheim auf die Welt gekommen ist, bewegt sich Boris Stijelja souverän zwischen Weinschorle und Sliwowitz. In seinem dritten Solo-Programm plaudert Stijelja aus dem Nähkästchen, erzählt von seiner Großmutter, die ihre Pflanzen mit Viagra am Leben hält und holt die Zuschauer genau da ab, wo er sich gerade befindet: mitten im Leben. Die vier Damen versprechen, dass sie das Autokinos nicht nur rocken, sondern zum Beben bringen werden. Die Schönen Mannheims sind ein Quartett aus Musikerinnen, die ihre Show mit humorvollen Einlagen mixen. Ganz nach ihrem Motto: „Ein Leben ohne Macken und Phobien ist möglich, aber sinnlos. Und weit weniger lustig.“ tbö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020