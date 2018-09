Ladendetektiv mit Auto weggeschoben

Heidelberg.Wegen räuberischem Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen eine 30 Jahre alte Autofahrerin. Nach Behördenangaben hatte die Frau am Donnerstag gegen 18.50 Uhr in einem Supermarkt in der Felix-Wankel-Straße Getränke und Obst gestohlen. Als sie der Ladendetektiv auf dem Parkplatz ansprach, habe sie diesen beim Rückwärtsfahren mit ihrem Wagen weggeschoben. Dabei habe sich der 27-Jährige leicht an Arm und Fuß verletzt.

Als die Polizei die angetrunkene 30-Jährige vor ihrer Haustür festnehmen wollte, krallte sich die alkoholisierte Frau den Angaben zufolge dermaßen am Lenkrad fest, dass die Umklammerung mit Zwang gelöst werden musste. Zeugen wenden sich an: 06221/3 41 80. sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018