Ladendieb will mit Spirituosen fliehen - Zeugen halten ihn

Heidelberg.Ein Ladendieb hat am Samstagnachmittag in der Heidelberger Innenstadt versucht, mehrere Flaschen Schnaps zu stehlen. Laut Polizei hatte der Täter in seinem Rucksack mehrere Spirituosen versteckt, die er an der Kasse vorbeischmuggeln wollte. Als der Ladendetektiv ihn darauf ansprach, versuchte der Dieb zu flüchten. Mit der Hilfe von zwei Jugendlichen war es möglich, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Beamten suchen nun nach den beiden Jungs, sie sind wichtige Zeugen in dem Fall und werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 / 991700 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 01.11.2020