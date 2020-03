Längere Züge für S-Bahn

Ludwigshafen.Seit Montag gibt es zu den Hauptverkehrszeiten mehr Sitzplätze in den S-Bahnen in der Region Rhein-Neckar. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr reagiert damit in enger Zusammenarbeit mit dem Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg auf die Probleme im Straßenverkehr, die durch die Sperrung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen entstanden sind.

Konkret wird an Züge, die im Berufsverkehr unterwegs sind, ein weiterer Triebwagen mit 200 Sitzplätzen und ähnlich vielen Stehplätzen angehängt. Zwar seien diese zusätzlichen Triebwagen nicht barrierefrei, man sei aber überzeugt, dass es in der Gesamtbetrachtung richtig sei, für einen überschaubaren Zeitraum Qualitätseinbußen im Berufsverkehr hinzunehmen. Das sagt Michael Heilmann, Direktor des Zweckverbandes. Die Kosten für die Kapazitätsausweitungen betragen allein für den Zeitraum bis Ende 2021 knapp zwei Millionen Euro. Weitere Zugverstärkungen würden geprüft. sal

