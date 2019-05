Lärmschutzwand an A 5 ist fertig

Rhein-Neckar.550 Meter lang und drei Meter hoch: Die Lärmschutzwand an der Autobahn 5 nahe der Neckarbrücke bei Heidelberg-Wieblingen ist fertiggestellt. Nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe konnten die Arbeiten in den vergangenen Tagen abgeschlossen werden. Neben der Lärmschutzwand wurde aus Sicherheitsgründen in beiden Fahrtrichtungen jeweils auch eine rund 150 Meter lange Nothaltebucht neben dem Seitenstreifen gebaut.

Die Lärmschutzwand ist laut RP notwendig, da ab Mitte 2020 bei hoher Verkehrsbelastung auch der Seitenstreifen zeitweise als Fahrspur genutzt werden soll. Die Wand sei direkt neben dem Standstreifen Richtung Frankfurt errichtet worden, um insbesondere auch die dortige Kleingartenanlage in Heidelberg-Wieblingen vor Lärm zu schützen. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 2,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

