„Läufer“ holt Schmuck ab

Heidelberg.„Das tut mir alles sehr, sehr leid. Ich habe aus Leichtsinn und Gier gehandelt“, formuliert der adrett frisierte und gepflegt wirkende 21-Jährige. Wenig später sackt sein Kopf tiefer zwischen die muskulösen Schultern: Wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verurteilt ihn die Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts zu fünfeinhalb Jahren Haft. Der Weinheimer soll als falscher Polizist mit Komplizen im vergangenen Jahr 13 Seniorinnen um ihr Erspartes gebracht haben. Der Schaden wird auf mindestens 125 000 Euro geschätzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Waltraud, Ruth, Hildegard oder Elfriede sind Namen, die sich die Bande gezielt aus dem Telefon sucht, um auf ältere, manchmal hochbetagte Damen zu treffen, erklärt die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn das Vorgehen: „Eine Chantal hätten sie vermutlich nicht angerufen.“ Mittels eines Tricks lassen die Anrufer – die „Keiler“ genannt werden – auf dem Display der Angerufenen die Notruf-Nummer 110 auftauchen. So soll der Eindruck erweckt werden, dass die echte Polizei sich meldet. Über Stunden hinweg würden die Opfer am Telefon gehalten, damit sie nicht Angehörige oder die Polizei informieren. Sie müssen die Wertsachen richten und Nummern von Geldscheinen durchgeben: „Das Opfer ist beschäftigt, kann nicht darüber nachdenken, was hier eigentlich gerade passiert“, geht die Vorsitzende weiter auf die kriminelle Masche ein. Wenn das Opfer mürbe gemacht worden sei, werde der „Läufer“ losgeschickt, um die Wertsachen abzuholen – und diese Rolle habe der nun verurteilte Weinheimer zwischen Mitte April und Mitte Juli 2018 übernommen. Auf seine Spur kamen die Ermittler durch die Analyse von Telefondaten: Seine Handynummer loggte sich jeweils zur Tatzeit in Tatortnähe ins Mobilfunknetz ein.

Erst kurz vorher Adresse erfahren

„Ein Läufer ist ein Mittäter, kein Gehilfe“, ordnet Kuhn die Beteiligung ein. „Sie leisteten einen wesentlichen Tatbeitrag, auch wenn sie in der Hierarchie ganz unten angesiedelt waren“, fügt sie hinzu. Die Abholer würden erst nur grob in die Richtung geschickt, in der das Opfer wohnt und bekämen erst ganz kurz vor der Abholung die genaue Adresse genannt – „um es den Ermittlern bei einer eventuellen Telefonüberwachung so schwer wie möglich zu machen – aber auch, um das Ziel zu sichern“, analysiert die Vorsitzende. Auch nach der Abholung von Schmuck und Wertsachen mussten die Opfer weiter am Telefon bleiben – bis der Angeklagte bei nahen Banken mittels der ebenfalls in die Stoffbeutel gesteckten EC-Karten und der telefonisch verratenen PINs Bargeld abgehoben hatte. „Erst dann wird das Opfer losgelassen“, sagt die Richterin.

Ein umfassendes Geständnis des Auszubildenden am ersten Prozesstag verkürzte die Hauptverhandlung und ersparte der Mehrzahl der Opfer eine Aussage im Gerichtssaal. „Die Opfer schämen sich, machen sich Vorwürfe, dass sie auf den Betrug hereingefallen sind“, weiß Kuhn.

Drei Opfer schilderten an den zurückliegenden fünf Prozesstagen, was ihnen widerfuhr. „Ich habe mich gefühlt, als ob jemand ein Stück aus mir rausgerissen hätte“, erzählte eine Dame im Gerichtssaal. Eine 64-Jährige aus Birkenau übergab dem Abholer Schmuck im Wert von 30 000 Euro und Bargeld „Neben dem materiellen Schaden waren mit den Schmuckstücken Erinnerungen verbunden, es waren Geschenke des verstorbenen Ehemanns oder sie stammten aus dem Familienerbe“, geht Oberstaatsanwältin Dorothée Acker-Skodinis auf den ideellen Wert ein. Das Gold sei sofort eingeschmolzen und das Bargeld in die Türkei überwiesen worden. Die Opfer litten zum Teil noch heute unter den psychischen Folgen des Betrugs; eine Dame fragte gar verängstigt noch im Gerichtssaal, ob sie nun keine Angst mehr zu haben brauche.

Geld für Beerdigung weg

Eine alte Dame berichtete zerknirscht, dass mehrere Tausend Euro, die sie für die eigene Beerdigung zurückgelegt hatte, in die Hände der Betrüger gelangt waren. Der Angeklagte kaufte für seinen Anteil unter anderem teure Elektroartikel.

Als „besonders perfides und auf moralisch niedrigster Stufe stehendes Eigentumsdelikt“ bezeichnet Acker-Skodinis die Taten. Sie hat sechs Jahre und drei Monate Haft gefordert. Verteidiger Tim Wulbrandt hingegen hält eine Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten für angemessen.

Rund 700 000 Euro brachten solche Täter 2018 im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim an sich, schätzten Ermittler, die als Zeugen aussagten. In ganz Baden-Württemberg belaufe sich der Schaden, den die falschen Polizisten anrichteten, im selben Zeitraum auf einen „zweistelligen Millionenbetrag“.

