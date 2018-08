Läufer stellen sich „Odenwaldhölle“

Anzeige

Heidelberg.Der Startschuss zum sechsten Gelita-Trail-Marathon fällt am Sonntag, 16. September, in der Heidelberger Altstadt. Der Lauf führt auf rund 42 Kilometern über unbefestigte Wege., bei dem die Teilnehmer 1500 Höhenmeter überwinden. In diesem Jahr steht der Lauf unter dem Motto „Odenwaldhölle“, was auf die sportliche Herausforderung beim Durchqueren der Bergpassagen anspielt. Für Veranstalter Gelita geht Trail-Spezialist Florian Neuschwander an den Start, der 2016 den Streckenrekord aufgestellte. Um den Marathon herum gestaltet das Unternehmen ein buntes Programm. Das Renngeschehen wird auf Monitoren übertragen. vs