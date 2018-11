Lafer ehrt Brotexperten

Steht auf gut gebackenes Brot: Johann Lafer. © Breuel-Bild

Weinheim.Im Beisein von Starkoch Johann Lafer wurde nun der vierte Jahrgang Brot-Sommeliers verabschiedet. Die im Jahr 2015 gestartete Fortbildung der Bundesakademie Weinheim gilt als Erfolgsmodell im Bereich der beruflichen Bildung und wurde schon mit dem Landesweiterbildungspreis Baden-Württemberg geadelt. So erlebt Brot derzeit eine Renaissance in vielen handwerklichen Bäckereien. Mit den 13 neuen, frisch geprüften Absolventen meldet die Akademie Deutsches Bäckerhandwerks in Weinheim nun insgesamt 57 Brot-Sommeliers im deutschsprachigen Raum. Lafer ließ es sich nicht nehmen, mit den Absolventen ein Menü auf Brotbasis zu kochen. Dabei wurde intensiv über neueste Trends diskutiert. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018