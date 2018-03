Land nutzt Patrick-Henry-Village länger

Anzeige

Heidelberg.Das Land Baden-Württemberg wird das Flüchtlings-Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village auf noch unbestimmte Zeit weiter nutzen. Das wurde bei der Gemeinderatssitzung im Heidelberger Rathaus am Donnerstagabend bekannt. Der Nutzungsvertrag des Landes mit der Stadt läuft eigentlich am 30. April 2018 aus.Seit Monaten drängen Stadt und Fraktionen darauf, einen verlässlichen Zeitplan für den Auszug zu bekommen.

Den Tagesordnungspunkt, den Nutzungsvertrag nicht zu verlängern, hat der Gemeinderat auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne nun zurück zur Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Dazu beigetragen hat wohl auch, dass Regierungspräsidentin Nicolette Kressl überraschend in die Sitzung kam und von ganz frischen Gesprächen mit dem Innenministerium berichtete. Das Regierungspräsidium ist zwar nicht Vertragspartner der Stadt, aber zuständig für den Betrieb des Ankunftszentrums. Kressl sagte, das Land wolle zwar eigentlich den Antrag zur baurechtlichen Duldung auf unbegrenzte Zeit verlängern. Es sei aber bereit, den Antrag mit einem konkreten Zeitpunkt zu versehen und bis Jahresende einen verbindlichen Zeitplan für den Wegzug aus Patrick-Henry-Village vorzulegen.

Die Stadt möchte auf der Konversionsfläche einen neuen Stadtteil entwickeln, in dem bis zu 15.000 Menschen wohnen und arbeiten. Als neuer Standort für das Flüchtlings-Ankunftszentrum ist Mannheim im Gespräch.