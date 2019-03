Land wartet auf Gespräch

Heidelberg.Die Zukunft des Ankunftszentrums für Flüchtlinge in Heidelberg ist weiter ungewiss. Seit 2015 kommen alle Hilfesuchenden nach ihrer Einreise in Baden-Württemberg ins Patrick-Henry-Village. Weil die Stadt hier einen neuen Stadtteil bauen will, soll das Zentrum verlegt werden. Der Gemeinderat hatte im Februar das vom Innenministerium bevorzugte Alternativgelände „Wolfsgärten“ tendenziell abgelehnt: Einstimmig wurde das Land beauftragt, einen Alternativstandort zu finden.

Das Ressort von Innenminister Thomas Strobl (CDU) habe bislang nur über die Presse Kenntnis von dem Beschluss, sagte dessen Sprecher. Ein Gespräch habe es nicht gegeben. „Wir stellen die erforderlichen Unterlagen für das Ministerium zusammen“, sagt Stadtsprecher Achim Fischer. Im 30 Hektar großen Ankunftszentrum leben derzeit 1000 Flüchtlinge. Insgesamt ist PHV 100 Hektar groß. Die Wolfsgärten sind eine unbebaute Fläche im Besitz der Stadt, sieben Hektar groß und liegen am Autobahnkreuz Heidelberg. lsw

