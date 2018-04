Landeskirche feiert Luther-Disputation

Anzeige

Heidelberg.Mit einem Festakt erinnert die Evangelische Landeskirche Baden heute um 19.30 Uhr an den Generalkonvent mit Martin Luther in Heidelberg vor 500 Jahren. Die sogenannte Heidelberger Disputation (Streitgespräch) am 26. April 1518 gilt als früher Meilenstein der Reformationsgeschichte. Der aus Wittenberg angereiste Luther erläuterte damals seine Glaubensgrundsätze – Studenten und spätere Reformatoren wie Martin Bucer hörten begeistert zu. Heute gedenkt die Landeskirche zunächst in der Alten Aula der Universität des Luther-Besuchs. Am Sonntag, 29. April, findet dann in der Heiliggeistkirche um 11 Uhr ein Festgottesdienst mit Margot Käßmann statt, der früheren Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Sie wird eine Bilanz der Reformationsdekade ziehen und einen Ausblick auf die Zukunft der Evangelischen Kirche geben lsw