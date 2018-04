Lange Haft für zwei Pizza-Räuber

Anzeige

Heidelberg.Nach einem Überfall auf einen Pizzaboten am 13. November in einer Tiefgarage im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund sind die beiden Täter wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung zu drei Jahren sowie fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Während der 21-Jährige vor Gericht seine Tat einräumte und gestand, den Pizzaservice angerufen und in den Hinterhalt gelockt zu haben, schwieg sein sieben Monate älterer Komplize zu den Vorwürfen. Indizien überführten ihn laut Gericht zweifelsfrei: Unter anderem hatte der geleerte Geldbeutel des Opfers unter dem Balkon der Wohnung des Angeklagten gelegen. Ferner waren die Handys von beiden zur Tatzeit in der Mobilfunkzelle Mombertplatz eingeloggt. Das 38 Jahre alte Opfer wurde mit einer Pistole und einem Messer bedroht und warf dem Räuber daraufhin seinen Geldbeutel mit 250 Euro zu. „Schau mir nicht ins Gesicht, sonst erschieße ich Dich“, soll der Maskierte vorher gedroht haben. Die Täter flüchteten, einer wurde unmittelbar nach der Tat, der andere drei Wochen später in Kaiserslautern gefasst.

Einschlägig vorbestraft

Beide Angeklagten waren bereits mehrfach in Kontakt mit der Justiz. Der Ältere war erst zwei Monate vor dieser Tat aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er zwei Drittel seiner Jugendstrafe von drei Jahren und vier Monaten verbüßt hatte wegen einer sehr ähnlichen Straftat, einem Raub in der Nähe seiner Wohnung. Beide Männer ließen „keinerlei konstruktive Mitarbeit am Aufbau einer geregelten Zukunft“ erkennen, sah der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff keine Möglichkeit, das Jugendstrafrecht anzuwenden. Wegen einer psychischen Erkrankung des Jüngeren ging er bei ihm von einem minderschweren Fall aus und verhängte trotz gleichwertig eingeschätzter Tatbeteiligung eine deutlich geringere Haftstrafe. Für schweren Raub sieht das Gesetzbuch einen Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren vor.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, innerhalb einer Woche kann Revision beantragt werden. miro