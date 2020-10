Lange Haft nach Missbrauch

Heidelberg/Meckesheim.Das Heidelberger Landgericht hat einen 1982 geborenen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Die Richter sahen es nach vier Verhandlungstagen als erwiesen an, dass der Angeklagte an der damals sieben- bis neunjährigen Tochter einer Freundin zwischen Sommer 2018 und November 2019 verschiedene sexuelle Handlungen vorgenommen hat.

Unter anderem soll er auch den Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen vollzogen haben. Die Taten sollen sich in der damaligen Wohnung des Angeklagten in Meckesheim und in der Nähe dieser Wohnung im Freien ereignet haben. Die Hauptverhandlung hatte am 1. Oktober begonnen. miro

