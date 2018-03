Lange Schlangen im Justizgebäude

Anzeige

Narzisstische Kränkung

Darin erzählte Julia B., dass sie sich an dem Abend eine Wohnung angesehen habe, in die sie unbedingt ziehen wolle. „Seiner narzisstischen Struktur entsprechend fühlte er sich gekränkt“, skizziert Herkle das Motiv. Es habe der „ruhigen, besonnenen Art“ entsprochen, dass Johann N. die junge Frau nicht zur Rede stellte, sondern sich im Internet zunächst über die Tiefe von Schlafphasen informierte, bevor er ihr Handy nahm und es kontrollierte. „Als Julia B. um 4 Uhr aufstand, weil sie zur Arbeit musste, kochte der Angeklagte Kaffee und konfrontierte sie mit seinem Wissen“, rekonstruiert Herkle. Dann sei es zum Streit gekommen, „möglicherweise mit gegenseitigem Ohrfeigen“. Schließlich habe er die Partnerin erwürgt.

In diesem Punkt folgen die Richter den Ausführungen einer Rechtsmedizinerin. Sie hatte die vom angeklagten geschilderte Tatversion in Frage gestellt, wonach er Julia V. einen Schlag versetzt und sie umgefallen und tot gewesen sei.

„So verhält man sich nicht nach einem Unfall“, sieht Herkle diese Geschichte schon durch das Nachtatverhalten widerlegt: Johann N. sei zielstrebig auf die Beseitigung von Spuren aus gewesen. „Er strickte unmittelbar nach der Tat an seiner Entlastungsgeschichte“, fasst der Vorsitzende zusammen. Knapp eine Stunde nach der Tat habe er die Leiche durch das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses geschleppt und in den Kofferraum ihres Dienstwagens gelegt. Später rief er – zum Schein – auf dem Handy der Freundin an und hinterließ eine gespielt wütende Mitteilung, wonach er ihre Sachen bei ihrer Familie abgeben werde. Tatsächlich fuhr der 34-Jährige noch am Vormittag bei Mutter und Schwestern vor und brachte Julias Kleidung hin. „Das legt alles nahe, dass hier ein Geschehen vertuscht werden sollte“, betont Herkle. Die Richter seien von einem direktem Tötungsvorsatz ausgegangen.

Die Angaben am ersten Prozesstag seien „kein voll umfängliches Geständnis“ gewesen. Das Verhalten nach der Tat war durch DNA-Spuren im Auto und Aufnahmen von Überwachungskameras am Bahnhof dokumentiert.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, binnen einer Woche können Verteidigung und Staatsanwaltschaft Revision beantragen. Oberstaatsanwältin Kerstin Andersson. die 11,5 Jahre Haft gefordert hatte, zeigte sich zufrieden mit dem Strafmaß. Verteidiger Steffen Lindberg, der mit seiner Kollegin Inga Berg auf Körperverletzung mit Todesfolge plädiert hatte, will die Entscheidung den Überlegungen seines Mandanten überlassen. „Abzüglich der Untersuchungshaft könnte er – bei guter Führung – nach 6,5 Jahren wieder freikommen“, rechnet der Anwalt vor.

