Langer Stau auf der B 37 Richtung Neckartal

Heidelberg.Wer zum Beispiel aus Mannheim kommt und durch Heidelberg in Richtung Neckartal fahren möchte, muss gerade im Feierabendverkehr sehr viel Geduld mitbringen: Eine Straßenbaustelle in Höhe der Stadthalle sorgt auf der Bundesstraße 37 während der Osterferien für lange Staus. Die Stadt schließt Entwässerungsleitungen an den Kanal an und hat daher die Straße gesperrt. Der Verkehr soll über den Schlossbergtunnel abfließen. Doch weil die Umleitung über die stark befahrene Bismarckstraße mitten durch die Innenstadt führt, bilden sich hier lange Fahrzeugschlangen. Auch wer Richtung Süden aus der Stadt herausfahren möchte, landet im Stau: An der Römerstraße werden bis Juni Kanalbauarbeiten ausgeführt, zwischen Feuerbach- und Rheinstraße geht’s nur einspurig vorwärts. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019