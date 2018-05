Lastenräder bringen bald die Pakete

Anzeige

Heidelberg.Gelbe Transporter bringen dicke Pakete, Kleinlaster beliefern die Apotheken und Geschäftsleute rollen mit dem Kombi vor den Schaufenstern ihrer Läden vor: Am Morgen gleicht die Heidelberger Hauptstraße einem Taubenschlag – wobei die „Vögel“ aus Blech sind, viel Platz einnehmen und Schulkindern sowie den ersten Stadtbummlern in die Quere kommen. Bis 11 Uhr muss der Autoverkehr aus der Fußgängerzone raus sein – doch Paketzusteller und Handwerker haben auch danach noch Termine. Könnte ein System von Lastenrädern und Zwischenlagern eine umweltschonende und lärmfreundliche Lösung mancher Probleme bringen? Dieser spannenden Frage soll ein Forschungsprojekt nachgehen, das die Stadt unter anderem mit den Technischen Universitäten in Kaiserslautern und Nürnberg gestartet hat. Der Gemeinderat hat das vom Land Baden-Württemberg geförderte Projekt im April auf den Weg gebracht.

Beispiele in anderen Städten

Hier kann man Lastenräder und Pedelecs testen Wer ein Elektro-Lastenrad testen möchte, kann das mit den Heidelberger Stadtwerken, die bis Jahresende ein solches Rad kostenlos verleihen. Interessenten können telefonisch unter 06221/87 10 60, per Mail an info@e-lastenrad.de oder persönlich im Laden einen Nutzungszeitraum vereinbaren. Bei der Abholung gegen Pfand gibt der Fachmann eine ausführliche Unterweisung in das Elektrofahrzeug. Abholen und Zurückbringen können Nutzer das Rad während der Öffnungszeiten montags bis freitags von jeweils 10 bis 18 Uhr. Die Stadtwerke bezuschussen den Kauf eines Elektro-Lastenrads mit 200 Euro, den eines Pedelecs mit 100 Euro. Voraussetzung: Der Käufer ist Ökostrom-Kunde und kauft das Rad bei einem Kooperations-Händler. Mit dem Projekt „RÜCKENWIND“ des Vereins Ökostadt Rhein-Neckar kann man sich über das Zentrum für umweltbewusste Mobilität (Kurfürsten-Anlage 62) Pedelecs leihen. Infos unter: www.oekostadt.org. Im Förderprogramm „Umwelt mobil“ unterstützt die Stadt seit November 2017 den Kauf von Lastenrädern und Anhängern (bis 500 Euro bei Elektroantrieb, bis 300 Euro für muskelbetriebene Modelle und bis zu 100 Euro für Anhänger). Infos unter 06221/5 81 81 60 oder www.heidelberg.de.

Die Idee: Paketlieferer und andere Logistikfirmen bringen ihre Ware nicht direkt zum Kunden, sondern stellen sie in einem Zwischenlager ab. Vor dort aus übernehmen kleinere Fahrzeuge – Lastenräder oder Elektromobile – die Auslieferung. Beispiele dafür gibt es schon in anderen Städten, in München etwa ist die Testphase bereits abgeschlossen. Dabei wurden so viele gute Erfahrungen gesammelt, dass das System weiter gepflegt wird, auch in Hamburg. „Bei diesen Beispielen ist es aber immer ein Logistikpartner gewesen, in Heidelberg sollen mehrere Logistikfirmen eingebunden werden“, erklärt Projektleiter Nicolas Mellinger vom Institut für Mobilität und Verkehr der TU Kaiserslautern. Mitte des Jahres soll die konkrete Phase beginnen, drei Jahre sind für das Projekt veranschlagt.

Gesucht werden zunächst Standorte für die Zwischenlager, die „Mikro-Hub“ genannt werden. Es können leerstehende Lager sein, die angemietet werden, oder auch mobile Lösungen: In Hamburg etwa werden Container aufgestellt, in denen die Pakete auf die Auslieferung warten. Den perfekten Standort auszukundschaften, ist Teil des Projekts: Idealerweise kommt das Lager in die Nähe der Fußgängerzone, sollte aber auch leicht erreichbar sein. Gespräche mit den etwa zehn verschiedenen Lieferdiensten gehören ebenfalls zum Forschungsprofil.