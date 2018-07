Lauter brenzlige Situationen

Anzeige

In einem verqualmten Zimmer sehen Feuerwehrleute kaum noch die Hand vor Augen, deswegen bekommen sie auch bei dieser Übung einen Sichtschutz vor dem Helm. Blind krabbeln sie auf allen Vieren in den Raum und müssen nach der vermissten Person suchen. Der Feuerwehrschlauch dient später als Leitschnur zurück ins Freie. Das Publikum applaudiert begeistert, als die Einsatzkräfte blind die Puppe finden, die fünf Kinder vorher unter dem Bett versteckt haben, und sie sicher wieder nach draußen transportieren.

In der ganzen Altstadt lässt sich die Feuerwehr blicken – und hören. Die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Brühl spielt auf dem Marktplatz „Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren“, während Passanten begeistert Fotos von historischen Einsatzfahrzeugen schießen. Zum Beispiel von der „Kraftspritze KS10“ aus Ulm, einem schmucken Oldtimer aus dem Jahr 1923 mit hölzernen Fächern und Leiter. Ein modernes Löschfahrzeug mit all seinen technischen Finessen ist natürlich nicht weniger faszinierend – auch das gibt es zu sehen.

Auf dem Karlsplatz schlägt die Stunde der jungen Besucher: An verschiedenen Versuchsständen können sie zum Beispiel selbst ausprobieren, wie schnell sich ein Feuer durch eine abbrennende Kerze entzünden kann. Auch die Heidelbergerin Daniela, die ihren Nachnamen lieber nicht nennen will, ist mir ihrem Sohn gekommen. „Für die Kinder ist das ein schönes Angebot. Schließlich übt Feuer auf Kinder immer eine gewisse Faszination aus“, sagt sie. Schnell sei da in einem unbeobachteten Moment ein Streichholz angezündet. Ihr Sohn ist aus dem Alter zum Glück schon heraus. Ob er auch einmal Feuerwehrmann werden will? Julian schüttelt den Kopf. „Am liebsten will ich Polizist werden.“

Höhenretter an der Schlossmauer

Auf dem Kornmarkt richten sich die Blicke währenddessen nach oben – schon wieder ein Notfall. An der Mauer des Heidelberger Schlosses stellen die Höhenretter der Karlsruher Feuerwehr die Bergung eines verunglückten Fallschirmspringers nach. Gebannt verfolgen die Zuschauer vom Kornmarkt aus, wie sich ein Retter abseilt, den vermeintlich Verunglückten sichert und mit ihm heile am Fuß der Mauer ankommt.

Ein kleiner Wermutstropfen ist am Samstag das regnerische Wetter – am Sonntag sieht es da schon deutlich sonniger aus. Für den Landesfeuerwehrtag sperrt die Stadt an diesem Tag extra die Bundesstraße 37 zwischen Neckar und Altstadt für den Verkehr. Viele Menschen sind auf der Flaniermeile unterwegs, um sich die Oldtimer-Löschfahrzeuge anzuschauen oder zu verfolgen, wie Feuerwehrleute in historischen Kostümen die alten Handspritzen in Gang bringen.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.07.2018

Zum Thema Heidelberg im Bann der Feuerwehr