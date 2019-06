„Lebendiger Neckar“ startet ruhiger als im Vorjahr

Heidelberg.Ob es der Regen am Vormittag war oder der Termin in den Pfingstferien: Der Besucherstrom war beim Aktionstag „Lebendiger Neckar“ gestern geringer als im Vorjahr. In Heidelberg genossen aber vor allem Radfahrer die autofreie Neuenheimer Landstraße. Und auf der Neckarwiese (Bild) trafen sich viele Familien an den Aktionsständen, die von Vereinen organisiert wurden. Auch in Ladenburg und Neckarhausen begann der Aktionstag eher verhalten. Doch ab der Mittagszeit waren die Angebote sehr gefragt: In der 2018 eingeweihten Fischkinderstube zwischen Edingen und Neckarhausen ließ der Naturschutzbund etwa Kinder Wassertropfen durchs Mikroskop ansehen. (Bild: Rothe)

