Neulußheim.Beim Zusammenstoß mit zwei landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen hat sich ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass der 49-Jährige gegen 12.55 Uhr auf der L 546 in Richtung Reilingen fahrend aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und erst gegen einen Baum prallte, ehe er mit den beiden Landmaschinen kollidierte. Nach der Notfallversorgung am Unfallort musste der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt rund 15 000 Euro. Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei unter Tel. 0621/174-4045 melden. hhf

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019