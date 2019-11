Lebensmittel und Pflegeheim in der Südstadt

Heidelberg.Das neue Herz der Südstadt pulsiert: Am Mittwoch sind die ersten Kundenströme in neuen Vollsortimenter an der Rheinstraße hinein- und hinauspulsiert. Eine Bäckereifiliale hat ebenfalls schon geöffnet. Am Freitag kann man beim Tag der offenen Tür eine Etage des neuen Pflegeheims besichtigen. Die ersten Bewohner ziehen hier am 9. und 10. Dezember ein.

Die Konversionsflächen in der Südstadt füllen sich rasant: 144 Wohnungen sind bereits auf beiden Seiten der Römerstraße in Bau, für weitere hundert liegt die Baugenehmigung vor. Für weitere 244 Wohnungen läuft das Genehmigungsverfahren und 192 Wohnungen im nördlichen Bereich befinden sich im Stadium dere Entwurfsplanung. „Wir sind etwas hintendran im Zeitplan“, bestätigt Ronald Odehnal, Geschäftsführer der MTV Bauen und Wohnen. Grund sei unter anderem der leergefegte Handwerkermarkt.

Die Evangelische Stadtmission eröffnet im ersten und zweiten Obergeschoss die „Südstadtresidenz Caroline Sammet“, ein Pflegeheim mit 93 Plätzen in sieben Wohngruppen. Dafür wird das St.-Anna-Heim in der Plöck geschlossen, erklärt Heidi Farrenkopf, Geschäftsführerin der Altenhilfe der Stadtmission. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Altstadt entspreche nicht mehr den Vorgaben der Bauordnung für Pflegeheime, die zum Beispiel ausschließlich Einzelzimmer mit eigener Nasszelle vorsieht.Ihr, den rund 80 Mitarbeitern und dem künftigen Leiter Friedrich Hauck stehen aufregende zwei Tage des Umzugs am 9./10. Dezember bevor: Jeder Bewohner wechselt mit einer eigenen Begleitperson vom Alt - und den Neubau. Auch am Mittwoch hielten wieder große Möbeltransporter vor dem Klinkerbau an der Ecke Rhein-/Römerstraße: Betten und Möbel werden neu angeschafft. Am Freitag, 29. November, kann man beim Tag der offenen Tür von 11 bis 18 Uhr ein Stockwerk besichtigen. Nach und nach soll die Zahl der jetzt noch 67 Bewohner auf später 93 aufgestockt werden. „Gleichzeitig stellen wir neue Mitarbeiter ein.“ Per Jobticket und guter Anbindung an die Straßenbahn sollen die Mitarbeiter zum Dienst kommen.

In ihrer Pause können sie per Aufzug zum Einkaufen gelangen: 1650 Quadratmeter Verlaufsfläche hat der „Tegut“-Supermarkt im Erdgeschoss mit 20 500 Artikeln eingerichtet. Einen Schwerpunkt legt der hessische Filialist, der seit 2013 zum schweizerischen Migros-Konzern gehört, auf Bioware. Außerdem wartet eine Unverpackt-Station auf die Kunden. Es ist der zweite Markt der Kette in der Stadt: Im September eröffnete im ehemaligen Kinokomplex auf dem Theaterplatz die erste Filiale. Die laufe „seit dem ersten Tag noch besser als erwartet“, bestätigt Alexander Wilhelm, zuständig für Expansion des Unternehmens. Apropos: Es werden weitere „tegut“-Standorte gesucht und gefunden, erklärt er, ohne bereits Details zu nennen. Und lässt sich doch entlocken, dass auch Mannheim im Blick sei – nicht nur die Konversionsfläche Franklin. Konversionsbürgermeiszer Hans-Jürgen Heiß freut sich über die Pioniere, die nun das Herz der Südstadt schlagen lassen.

