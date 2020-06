Leichte Flitzer für die „letzte Meile“

Heidelberg. Das Fahrrad, unschlagbar in seiner Ökobilanz, hat Konkurrenz im Straßenbild bekommen: Gleich drei Anbieter von E-Scootern buhlen um die „letzte Meile“: Das letzte Wegstück nach dem Aussteigen aus Zug, Bus oder Straßenbahn soll so schnell und komfortabel zu bewältigen sein - ein weiteres Argument, generell aufs Auto in der Stadt zu verzichten, hoffen die Anbieter gemeinsam mit der

...