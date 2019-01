Leichter Schneefall - Winter erreicht die Region

Heidelberg/Offenbach.Mit Schnee und niedrigen Temperaturen hat der Winter die Region erreicht und die Dächer der Heidelberger Altstadt überzogen. Noch mehr Schnee wird am Wochenende in den Regionen an den Alpen und im süddeutschen Bergland erwartet, sagte Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gestern in Offenbach. Meteorologen zufolge könnte es heute in Baden-Württemberg glatt werden, und der Schneefall geht vor allem im Südosten des Landes weiter. Kalt bleibt es demnach auch in Hessen. Die höheren Lagen im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb werden sich laut Leyser bis Sonntag tief verschneit präsentieren - und auch nächste Woche dürfte es sogar in flacheren Regionen schneien. (dpa)

