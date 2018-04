Leidenschaft fürs Kochen zählt

Anzeige

Eine, die es mit Leidenschaft und Ehrgeiz bis an die Spitze geschafft hat, ist Christiane Kastner. Sie führt seit mehr als vier Jahren das Restaurant im Gesellschaftshaus der BASF in Ludwigshafen, vom Fachmagazin „Feinschmecker“ als eines der besten Restaurants Deutschlands empfohlen. Ihr Lebenslauf ist eine Auflistung von Top-Sterne-Restaurants. Den Erfolg bekam sie jedoch nicht geschenkt: „In der Küche muss man immer 120 Prozent geben, als Frau noch mehr“, so ihre Erfahrung. Sie freute sich, beim Festival auf ihre Kolleginnen zu treffen: „Das Konzept finde ich cool, ich habe den Eindruck, dass Frauen einfach mit mehr Herzblut kochen.“

Wie das auch Sterneköchin Iris Bettinger tut. Sie wurde gerade als Köchin des Jahres 2018 ausgezeichnet, unter anderem für ihr Engagement für junge Kolleginnen. Bettinger führt ein familieneigenes Restaurant in der Nähe von Gütersloh. Schon ihre Mutter und Großmutter kochten dort auf hohem Niveau. „Frauen in der Profiküche waren für mich daher nie ungewöhnlich.“ Erst während ihrer Ausbildung wurde ihr klar: In der Spitzengastronomie kommen auf 30 Profiköche nur drei Frauen. „Will man in die erste Reihe, muss man durch Leistung überzeugen und nicht Frauenklischees bedienen.“ An ihren Kolleginnen schätzt sie vor allem Besonnenheit: „Frauen vergeuden ihre Kraft nicht unnötig mit cholerischen Ausbrüchen.“ Für eine Karriere in der Küche ist für sie das Geschlecht allerdings nicht entscheidend. „Ich freue mich, wenn sich Frauen bewerben. Wichtiger aber ist Teamfähigkeit und die Begeisterung in den Augen.“

Bedürfnis nach Freiheit

Auch Fernseh- und Sterneköchin Maria Gross sieht einen Unterschied in der Arbeitsweise von männlichen und weiblichen Köchen: „Wir Frauen tragen unsere Anspannung nicht nach außen – so bleibt viel mehr Energie für wichtige Dinge.“ Auf Kolleginnen, die auf ähnlich hohem Niveau kochen, trifft auch sie selten. „Ich hatte nur einmal eine Küchenchefin.“ Gross kochte in Top-Restaurants in Deutschland und der Schweiz, wurde als erste Thüringerin mit einen Michelin-Stern ausgezeichnet. Heute geht sie mit ihrem Restaurant Bachstelze in der Nähe von Erfurt und unter dem Label „Maria Ostzone“ neue Wege. „Ich habe mich sehr vereinfacht, bin dort Alleinköchin.“ Ein kleines engagiertes Team, überschaubare Gästezahl und regionale Produkte – für Gross die Umsetzung ihres Bedürfnisses nach Freiheit. „Heute darf ich tun und lassen, was ich will.“

Darauf freut sich auch Sonja Baumann. Die mehrfach ausgezeichnete junge Sterneköchin eröffnet gerade zusammen mit ihrem ebenfalls hoch dekorierten Kollegen Erik Scheffler ein Restaurant mit innovativem Konzept in Köln. Geplant ist eine Kombination aus hochwertigem Frühstück am Morgen und kreativer, unkonventioneller Wohlfühlküche auf Sterne-Niveau am Abend. „Wir rationalisieren alles weg, was Sterne-Küche spießig macht.“ Von einer Frauenquote hält Baumann nichts – wie fast alle ihre Kolleginnen. Für sie zählt in der Küche nicht Geschlecht, sondern Leistung und vor allem die Leidenschaft fürs Kochen. „Kochen ist eine Passion, dafür braucht man einen starken Charakter und einen guten Humor.“

Die Idee, den traditionellen Ausgehtag der Gastronomen in das Konzept zu integrieren, kam gut an. Viele Kollegen nutzten diese Gelegenheit, um sich auszutauschen.

