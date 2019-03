„Leitkultur ist das Grundgesetz“

Heidelberg.Da staunt Kurt Beck nicht schlecht. Die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg, die den ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz für jenen Abend eingeladen hat, widmet der Wahl ihres Namenspatrons zum Reichspräsidenten vor 100 Jahren auch ein süßes Geschenk: Im Inneren einer Packung mit dem prägnanten Profil des Staatsmannes finden sich Gummibärchen – grün und gelb, natürlich hell- und dunkelrot.

Für das 1989 geschaffene Museum am authentischen Ort, Eberts Wohnhaus in der Heidelberger Altstadt, sind es derzeit aufregende Monate. Deutschland gedenkt der Revolution von 1918 und der Weimarer Verfassung von 1919 – und dabei des Mannes, der diese historischen Ereignisse verkörpert wie kein Zweiter. „Wir wollen aber den Bogen in die Gegenwart schlagen“, macht der Stiftungsvorsitzende Hanspeter Blatt deutlich: „Denn das Wirken von Friedrich Ebert hat uns viel zu sagen zu dem, was heute passiert.“

Stolz auf „großen Sohn der Stadt“

Populismus, Nationalismus, Demokratiefeindlichkeit – jetzige Erscheinungen machen das Schicksal des Staatsmannes, der Zeit seines Lebens von den Feinden der Republik mit Hass verfolgt wurde, so aktuell. Nicht umsonst hat Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ihm gerade eine Matinee in Schloss Bellevue gewidmet; eine große Delegation aus Heidelberg war mit dabei.

„Ein eindrucksvolles Erlebnis“, berichtet Oberbürgermeister Eckart Würzner und bekennt mit Stolz: „Friedrich Ebert ist eine herausragende Persönlichkeit dieser Stadt.“ Kurt Beck dankt den Heidelbergern, „dass Sie dem Gedenken an Friedrich Ebert eine Heimat geben.“

Der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz ist in der Stadt, als Heidelberg am Donnerstag im Zeichen des Gedenkens an Friedrich Ebert steht. Auf den Tag genau 94 Jahre nach seinem Tod erinnern die Spitzen der Stadt und seiner Partei, der SPD, aber auch viele andere, an den großen Demokraten. Sein Grab auf dem Heidelberger Bergfriedhof ist für historisch Interessierte, die es das erste Mal sehen, überraschend schlicht, im Vergleich dazu, wie etwa Amerika oder Frankreich ihre toten Präsidenten ehren.

Am Abend wechselt das Geschehen in die Gedenkstätte. In der Altstadt herrscht quirliges Treiben. Draußen ist „Weiberfasnacht“. Und doch müssen in der Gedenkstätte die letzten Platzreserven des Vortragssaals mobilisiert werden, um allen Interessierten gerecht zu werden. Auch Klaus Staeck ist dabei.

Dieser Andrang liegt sicher am Festredner Kurt Beck, der hier in seiner Eigenschaft als Chef der Friedrich-Ebert-Stiftung spricht. Aber auch an den angespannten Zeiten. Und so durchzieht alle Reden die Mahnung, Eberts Erbe zu bewahren, für die Demokratie einzutreten.

Aktuelle Schlussfolgerungen

Und das beginnt bei gegenseitigem Respekt im demokratischen Diskurs: „Es gibt den Anspruch auf Grundfairness“, mahnt Beck, bewusst auch unter Hinweis auf Eberts Schicksal: „Nur wenigen Politikern in der deutschen Geschichte ist so übel mitgespielt worden wie ihm.“

Eindringlich warnt Beck auch, an den juristischen Lehren zu rütteln, die das Grundgesetz aus den Fehlern der Weimarer Verfassung gezogen hat: „Wir alle wissen nicht, ob wir diese stabilisierenden Regeln noch einmal brauchen.“ Und er wehrt sich gegen das Gerede von der Notwendigkeit einer neuen Leitkultur: „Wir haben eine hervorragende Leitkultur: Und die ist das Grundgesetz.“

Beck hält auch ein flammendes Plädoyer für den europäischen Gedanken. „Im Moment könnte man manchmal verzweifeln“, bekennt er mit Blick auf Populisten in Ungarn, Polen und Italien. Aber es gebe keine Alternative: „Europa ist kein Programm der alten Männer, sondern für künftige Generationen“, ruft er, die Hände fast flehentlich in die Luft reckend. Langanhaltender Beifall ist ihm gewiss. Und viel Lob. „So einer“, sagt ein Zuhörer, „fehlt uns heute.“

