Lesungen in Kirchen, Cafés und an Straßenecken

Markus Imbsweilers Buch „Unsterblich“ ist am Sonntag Thema. © Philipp Rothe

Heidelberg.Bei seiner Gründung 2015 sollte er einen Gegenpol zum „Heidelberger Herbst“ setzen: intellektuelle statt aufgetischter Kost. Nun kommt der sechste „Literaturherbst Heidelberg“ coronabedingt ganz ohne Gegenspieler daher. „Lesen erleben“ sind die Veranstaltungen vom 17. bis 20. September überschrieben.

Mit insgesamt 31 Veranstaltungen an 23 Orten in der Stadt ist das Angebot ebenso vielfältig wie im Vorjahr. Das Programm stellt der Verein Literaturnetz Heidelberg zusammen. Die Reihe versteht sich als „Lesefest“. Die Akteure – Autoren und Verlage – kommen aus Heidelberg. Neben Kultureinrichtungen wie dem Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) gibt es Lesungen und Literaturerlebnisse in Kirchen, an Straßenecken, in Cafés und Schulen.

Den Auftakt macht ein musikalisch-poetischer Abend im DAI: Um 20 Uhr treten am Donnerstag, 17. September, Musiker der Heidelberger Symphoniker gemeinsam mit der Flötistin Karin Geyer und Germanistin Veronika Haas auf – ein Beitrag zum Hölderlin-Jahr.

Neben Kinderbüchern (Chris von Burkersroda am Freitag, 18. September in zwei Grundschulen) sind „Lesungen in der Haspelgasse“ (Freitag, 18. September, 14 bis 18 Uhr) oder eine Lesung zum „Zehnjährigen“ des „Textsalons“ am selben Tag um 18 Uhr in der Johannesgemeinde (Lutherstraße 67) im Programm.

Erlebenswert sicher auch die Präsentation des neuen Buchs von Hans Thill (ebenfalls 18. September, 18 Uhr) in der Stadtbücherei: „Der heisere Anarchimedes“ und „Harry, der Sommer und ich“ – inspiriert von Heinrich Heines berühmter Harzreise – von Frank Barsch an gleicher Stelle um 19 Uhr.

Den Abschluss bildet Marcus Imbsweiler mit seinem Roman „Unsterblich“ am Sonntag, 20. September, um 19 Uhr auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt. Das „Theater Carnivore“ inszeniert die Geschichte um Josephine, die Geliebte Beethovens, und ihren pragmatischen Blick auf das Leben.

