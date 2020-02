Bei den Porträts handelt es sich um Momentaufnahmen. © Sven Fritzsch

Heidelberg.Momentaufnahmen von demenzerkrankten Menschen sind vom 3. bis 24. März im Justizzentrum Heidelberg (Kurfürsten-Anlage 15) zu sehen: „Das Leuchten in den Augen“ sind die Porträts von Fotograf Sven Fritzsch überschrieben. Sie entstanden im Erzählcafé des Gerontopsychiatrischen Zentrums am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Anlass für die Ausstellung ist der dritte Betreuertag am Amtsgericht, der am Dienstag, 3. März, ab 17 Uhr über die Arbeit der ehrenamtlichen Betreuer informiert. Ausstellungseröffnung: 18 Uhr. miro

