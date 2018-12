Leuchtende Bäume im Advent

Heidelberg.Man kennt ihn von den „Winterlichtern“ im Mannheimer Luisenpark: den Beleuchtungskünstler und Musiker Wolfgang Flammersfeld (Bild), der auch schon Meisterfeiern des BVB auf dem Dortmunder Friedensplatz organisierte. Nun haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg den auch „Licht-Picasso“ genannten Mann für Heidelberg engagiert.

Er soll ab heute im Schlossgarten eine besondere adventliche Attraktion bieten. Dafür hat er einen „begehbaren Adventswald“ geschaffen, der bis zum 26. Dezember jeweils ab etwa 15 Uhr leuchten wird.

Die Illumination ist als Ersatz für den beliebten, aber abgeschafften Weihnachtsmarkt gedacht. 2016 hatte die Schlossverwaltung festgestellt, dass die Fledermauspopulation auf Schloss Heidelberg unter dem Trubel der stets gut besuchten bunten Budenstadt litt. Für die streng geschützten Tiere sind die historischen Mauern das wichtigste Winterquartier in Nordbaden, das nicht gestört werden sollte. Auch das neue Projekt habe man vorher im Sinne des Fledermaus-Schutzes überprüft, versichert die Schlossverwaltung. Flammersfeld hat 21 stilisierte Weihnachtsbäume geschaffen, die jeden Abend in sanften Farben leuchten. Die ungefähr 3,50 Meter hohen Leuchtkörper werden zwischen den Bäumen der großen Wiese auf der Schlossterrasse platziert, mit transparentem Stoff überspannt und beginnen jeweils in der Dämmerung zu leuchten.

„Wir gehen mit den vorweihnachtlichen Leuchtskulpturen ganz bewusst in den Schlossgarten, der ohne Eintritt für alle zugänglich ist“, erläutert Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Fünf der Leuchtbäume werden in der Vorweihnachtszeit enthüllt werden: Schulen aus der Region Heidelberg haben dafür Weihnachtsschmuck gebastelt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018