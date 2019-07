Li Li vertritt chinesischen Aktionär im Aufsichtsrat

Ihre Rede beginnt mit einer Verbeugung. „Es ist heute ein besonderer Tag für mich“, sagt die Managerin Li Li in ihrer Muttersprache Chinesisch. Für die Besucher der Hauptversammlung übersetzt eine Dolmetscherin. „Ich will helfen, Heidelberger Druck in die Zukunft zu führen.“ Li Li, Jahrgang 1971, ist am Donnerstag als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt worden. Die studierte Finanzmanagerin kommt von Masterwork. Der chinesische Spezialmaschinenbauer ist Anfang des Jahres bei Heidelberger Druck eingestiegen – und mit rund 8,5 Prozent der Anteile größter Einzelaktionär. Li Li leitet die Masterwork-Gruppe mit Sitz in der Hafenstadt Tianjin.

Heidelberger Druck hatte Masterwork durch eine Kapitalerhöhung gewonnen. Die zusätzlichen finanziellen Mittel sollen das Eigenkapital und die digitale Agenda stärken. Zudem erhoffen sich die Heidelberger einen noch engeren Kontakt zu asiatischen Kunden. China ist ein bedeutender Markt.

Li Li folgt im Aufsichtsrat auf Günther Schuh. Schuh ist nach elf Jahren nicht mehr angetreten. Der Ingenieur und Hochschulprofessor will sich künftig stärker seinem Unternehmertum widmen: Elektroautos. Das erste Serienmodell von e.GO Life wird seit Mai ausgeliefert. jung

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019