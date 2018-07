Liberalere Sperrzeiten in Heidelberger Altstadt

Anzeige

Heidelberg.Bei der Diskussion um die Sperrzeiten in der Heidelberger Altstadt ist nach der Ratsentscheidung kein Ende in Sicht.

Sperrzeiten: „Eins plus drei plus vier“ soll kommen: In den Nächten auf Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag endet der Ausschank um ein Uhr, in der Nacht auf Freitag um drei Uhr und in den Nächten auf Samstag und Sonntag um vier Uhr. Dafür stimmte eine Mehrheit von 22 Mitgliedern (Gegenstimmen 19, vier Enthaltungen).

Verwaltungsvorschlag: Kneipen dürfen unter der Woche bis ein Uhr öffnen, auch in der Nacht zum Freitag. Am Wochenende sollen sie um drei Uhr schließen: Dieser Vorschlag („eins plus drei“) der Stadtverwaltung fand keine Mehrheit. Zum zweiten Mal, nach 2016.