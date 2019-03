Lichterspiel, bevor das Wasser eingefüllt wird

Heidelberg.Ein Spektakel aus Licht und Musik hat den neuen Energie- und Zukunftsspeicher der Heidelberger Stadtwerke drei Tage lang zum Kunstobjekt gemacht. Mit bald 55 Metern Höhe und einem Durchmesser von 25 Metern ist der Rohbau schon jetzt ein weithin sichtbarer Hingucker. Ab April wird von oben bis zu 115 Grad heißes Wasser eingefüllt, von unten etwa 65 Grad warmes Wasser aus der „Kaltzone“ abgepumpt. Das wird sechs bis acht Wochen dauern. Die riesige „Thermoskanne“ kostet zehn Millionen Euro und soll in Zeiten Energie aufnehmen, in denen mehr Strom produziert als verbraucht wird. Als Fernwärme wird diese an die Haushalte abgegeben. miro (Bild: Rothe)

Freitag, 29.03.2019