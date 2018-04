Liebe zur Stadt öffnet Geldbeutel

Anzeige

Heidelberg.Der Gemeinderat hat grünes Licht gegeben, die Planungen gehen in die Detailphase, und ab Mitte 2019 soll die Heidelberger Stadthalle saniert und als Konzert- und Festhaus fein gemacht werden. Möglich macht das die Zusage von gut einem halben Dutzend engagierter Förderer. Sie haben zugesagt, die für die Sanierung notwendige Summe von geschätzt 28 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Wer sind die sieben Großspender – und welche Motivation haben sie, ihr privates Geld in die Sanierung der Stadthalle zu stecken? Auf Einladung von Oberbürgermeister Eckart Würzner haben sich Wolfgang Marguerre, Manfred Lautenschläger, Jobst Wellensiek, Dietrich Götze, Renate Keysser-Götze und Günter Reimann-Dubbers jetzt in einem Pressegespräch im Heidelberger Rathaus vorgestellt. Außerdem gehört Achim Wessendorf zum Kreis der Großspender – er war bei dem Termin nicht dabei.

Städtische Gesellschaft baut

Wer die Großspender sind Wolfgang Marguerre (Jahrgang 1941) ist in Heidelberg geboren worden, ist hier aufgewachsen und hat am Neckar Politik- und Wirtschaftswissenschaften studiert. 1983 gründete er sein eigenes Unternehmen Octapharma, das mit Blutprodukten arbeitet. Die Sanierung des Heidelberger Theaters machte der Unternehmer möglich, indem er 15 Millionen Euro spendete – fast ein Drittel der Gesamtsumme. Manfred Lautenschläger (Jahrgang 1938) ist in Karlsruhe geboren und hat unter anderem in Heidelberg Jura studiert. 1971 gründete er mit zwei Partnern die Marschollek, Lautenschläger und Partner KG, die sich auf Versicherungsvermittlung an Akademiker spezialisierte. Daraus entwickelte sich (ab 1984 als AG) der weltweit tätige Konzern MLP Holding. Lautenschläger hat mit seiner Stiftung bereits viele vor allem medizinische Bereiche gefördert. Unter anderem unterstützte der Multimillionär mit 14 Millionen Euro den Bau der Heidelberger Angelika-Lautenschläger-Kinderklinik. Das Mediziner-Ehepaar Renate Keysser-Götze und Dietrich Götze (77) gehört zum Kreis der engagierten langjährigen Förderer des Heidelberger Frühlings. Götze hatte den Heidelberger Springerverlag zum zweitgrößten Wissenschaftsverlag der Welt ausgebaut. Günter Reimann-Dubbers gehört zu einer der reichsten Unternehmerfamilien Deutschlands, die unter anderem den Chemieriesen Benckiser aufbaute. Reimann-Dubbers fördert über seine Stiftung gemeinnützige Projekte aus dem Bereich Familie. Der Jurist Jobst Wellensiek (86) gilt als Deutschlands bekanntester Insolvenzverwalter: Über 900 Verfahren hat er in rund 50 Berufsjahren hinter sich gebracht, darunter die Bremer Vulkan-Werft. Immobilienunternehmer Achim Wessendorf hat sich ebenfalls bereits finanziell an der Sanierung des Heidelberger Theaters beteiligt. Er machte vor zehn Jahren auf sich aufmerksam, weil er mit einer Stiftung den Renaissance-Garten des Schlosses (Hortus Palatinus) rekonstruieren lassen wollte. Die Idee fand keine große Unterstützung.

„Mit städtischen Mitteln hätten wir die Maßnahme nicht realisieren können“, formuliert Oberbürgermeister Eckart Würzner seine Dankbarkeit. „Ein Riesenschatz“, ergänzt der Stadtchef: „Sehr viele Menschen in der Stadt sind sehr dankbar.“ Das zur Verfügung gestellte Geld fließt in die Theater- und Orchesterstiftung, zu der künftig auch die Stadthalle gehört. Die städtische Bau- und Servicegesellschaft (BSG) wird für die Sanierungsarbeiten zuständig sein, für die zwei Jahre veranschlagt werden. Diese Organisation und die Ausgliederung aus dem städtischen Etat hatte in den vergangenen Monaten unter anderem im Gemeinderat die Befürchtung genährt, keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung und Finanzierung zu haben.

„Ich werde mich ganz heraushalten aus der Frage, wie die Stadthalle künftig gestaltet sein soll“, betont Wolfgang Marguerre, der den deutlich größten Batzen der Sanierungskosten zur Verfügung stellen will. Seit zehn Jahren lebe er wieder in seiner Geburtsstadt, 15 Jahre davor war Schweden seine Heimat. Auch seine Familie sei einverstanden, dass er das Geld für die Stadthalle bereitstellt, sagt der Mäzen, nach dem ein Theatersaal benannt ist, seit er 15 Millionen Euro für die Sanierung der Städtischen Bühne bereitstellte. Beschämt habe ihn kürzlich, sehen zu müssen, wie ein auf den Rollstuhl angewiesener Mann vor den Treppen im Foyer der Stadthalle kapitulierte. Barrierefreiheit zu erreichen, sei eines der wichtigsten Ziele der Stadthallensanierung. Ihr Herz hänge an Heidelberg – das betonen alle sechs anwesenden Mäzene. Auch Renate Keysser-Götze, die mit ihrem Mann Dietrich Götze eine große Musikliebhaberin ist und findet, dass der Heidelberger Frühling besser sei als das (noch) bekanntere Schleswig-Holstein-Musikfestival: „Und darauf bin ich unglaublich stolz!“. „Das wird ein wunderbares Ensemble für die Heidelberger Bürger“, verspricht Dietrich Götze. Für Manfred Lautenschläger gab der „sagenhafte Erfolg“ des Heidelberger Frühlings mit seinem Intendanten Thorsten Schmidt den Anstoß, zu spenden: „Wir sind an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen“, erklärt er. Von den 1000 Plätzen habe man nur von etwa der Hälfte wirklichen Konzertgenuss. „Der Stadt etwas zurückgeben“, ist ein weiteres Motiv, etwa für Jobst Wellensiek. Herzlicher Dank kommt dafür von Stadthallen-Hausherr Matthias Schiemer.