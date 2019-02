Liebesnest für Löwen

Heidelberg.Binta und Chalid – die beiden Berberlöwen im Heidelberger Zoo – dürfen den Frühling in ihrer neuen Wellness-Oase genießen, denn am kommenden Dienstag weiht der Tiergarten die erweiterte Löwenanlage ein. Ein Jahr nach dem Spatenstich für das 1,6 Millionen Euro teure Gehege – 628 000 Euro haben Spender zusammengetragen – ist die um die sechsfache Fläche vergrößerte Anlage bezugsbereit.

Freuen dürfen sich die beiden Raubkatzen auf Kletterlandschaften mit Natursteinfelsen, Baumkronen und erhöhte Aussichtsplätze, von denen sie das Treiben in den benachbarten Gehegen beobachten können. Zudem gibt es laut Tiergarten einen Badeteich, viele Rückzugsmöglichkeiten und Pflanzen aus der afrikanischen Savanne. Stachelschweine und Erdmännchen, die helfen sollen, das Thema „Räuber und Beute“ zu erklären, sind bereits im Oktober in die ehemalige Bärengrube neben dem Löwen-Domizil eingezogen. Vielleicht sorgen Binta und Chalid in ihrem Liebesnest ja bald für Nachwuchs? Schließlich ist ihr neues Heim laut Zoodirektor Klaus Wünnemann für ein ganzes Rudel der majestätischen Raubkatzen konzipiert. sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019