Linie 30 wird umgeleitet

Heidelberg.Im Heidelberger Graimbergweg 6 bis 8 wird die talseitige Stützmauer erneuert und der Gehweg verbreitert. Wie die Stadt mitteilt, beginnen die Arbeiten am Mittwoch, 28. Februar, und dauern voraussichtlich bis Anfang Mai . Die Busse der Linie 30 fahren in Fahrtrichtung HITS zwischen den Haltestellen Sternwarte und Peterskirche eine Umleitung über die Klingenteichstraße. An der Haltestelle Molkenkur wird eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Gaiberger Weg / Klingenteichstraße eingerichtet. Die Haltestelle Schloss kann nicht bedient werden. Ab der Haltestelle Peterskirche geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die BRN-Schulbusse aus Gaiberg fahren während der gesamten Bauzeit eine Umleitung über die L 600. miro