Linie 34 fährt Umwege

Heidelberg.Kranarbeiten sind in Heidelberg die Ursache dafür, dass Busse der Linie 34 anders fahren als gewohnt. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) GmbH mitteilt, wird ein Teil der Neuenheimer Landstraße am Sonntag, 30. Juni, von etwa 0.30 Uhr bis 12 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Die Buslinie 34 wird in dieser Zeit umgeleitet.

Die Busse fahren in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Stiftsmühle eine Umleitung über die B 37 (Neckarstaden) mit Halt an der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt, an der Schlierbacher Landstraße und an der L 534.

Die Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass und Stift Neuburg können in dieser Zeit von den Bussen der Linie 34 nicht bedient werden. Zwischen der Haltestelle Stiftsmühle und der Ersatzhaltestelle Alte Brücke Nord gegenüber der Einmündung Werrstraße pendeln Kleinbusse über die L 534 und die Ziegelhäuser Landstraße. An der Stiftsmühle besteht der Anschluss an die Linie 34. miro

