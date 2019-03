Literaturstadt in Leipzig gut vertreten

Heidelberg. Heidelbergs Kulturamtsleiterin Andrea Edel beispielsweise nutzt die Präsenz der wichtigsten deutschen und internationalen Verlage zum Austausch. Autorin Jagoda Marinic spricht bei der taz mehrfach über ihre weiblichen Helden („Sheroes“ ist im Fischerverlag erschienen). Und Lektorin und Texterin Jana Stahl stellt die Initiative „Bücherfrauen“ vor.

In Halle 5 war sich die Metropolregion sehr nahe: Der „Am Wunderhorn“-Verlag netzwerkt Verleger Manfred Metzner direkt gegenüber vom Stand Ulrich Wellhöfers vom gleichnamigen Mannheimer Verlag. Letzterer ist zum ersten Mal in Leipzig dabei und stellt neben dem Verlagsprogramm sein im elsässischen Wissembourg eröffnetes Literatur- und Seminarhaus in der historischen Pfistermühle vor. Der Südpfälzer Autor Michael Bauer liest aus seinem 1968-er-Roman „Dutschki“ gegenüber vom arte-Stand. Der Roman, den Kätchen Dutschke ganz früh lesen durfte, ist bei Wellhöfer erschienen sind.

Das Künstlerhaus Edenkoben vertretend, fühlt sich Lyrik-Experte Hans Thill in Leipzig auch als Botschafter der Südpfalz. So hat er auch Edenkobens Weinprinzessin Sophie sowie Bürgermeister Ludwig Lintz mitgebracht - und ein paar Flaschen guten Pfälzer Weins. miro

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 24.03.2019