Literaturtage finden online statt

Heidelberg.Im vergangenen Jahr sind rund 6000 Literaturfans in das historische Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz gepilgert. In diesem Jahr wird alles anders: Die 26. Heidelberger Literaturtage steigen vom 24. bis 28. Juni als Online-Festival. Hintergrund ist die Coronavirus-Pandemie. „Zwar müssen wir das Festival wegen der aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung bezüglich der Corona-Pandemie in der gewohnten Form absagen, werden es aber in Form eines Online-Festivals anbieten“, kündigt Andrea Edel, Leiterin des Kulturamts, an.

An fünf Tagen und in mehr als 70 Veranstaltungen sollten renommierte deutschsprachige und internationale Autoren ihre jüngsten literarischen Werke im Herzen der Altstadt vorstellen. Nun wird alles anders. „Die Durchführung der ersten Online-Ausgabe der Heidelberger Literaturtage stellt für alle Mitwirkenden eine große Herausforderung dar“, heißt es in einer städtischen Mitteilung. Parallel zur Konzeption und Ideenfindung müsse jetzt bereits mit der Realisierung begonnen werden. Das konkrete Programm des Online-Festivals werde zeitnah auf der Website www.heidelberger-literaturtage.de veröffentlicht. Die Unesco-Literaturstadt plant neben moderierten Lesungen und Live-Chats nun „experimentelle Formate“. Um ein Festival-Gefühl zu entfalten, sollen die virtuellen Besucher sich online miteinander über das Erlebte auszutauschen können.

„Unser Bestreben ist es, etwas von der einzigartigen Atmosphäre der Heidelberger Literaturtage in das neue Format zu retten“, formuliert Produktionsleiter Georg Bachmann. Sitzsäcke und Hängematten, die im Freiluft-Wohnzimmer rund um das Zelt Gemütlichkeit verbreiteten, muss nun jeder selbst organisieren – bei sich daheim.

Info: www.heidelberger- literaturtage.de

