Lkw erfasst elfjähriges Kind

Heidelberg.Ein elf Jahre alter Junge ist gestern bei einem schweren Verkehrsunfall in Heidelberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte das Kind um 7 Uhr morgens gerade die Sofienstraße auf Höhe der Plöck, als es von einem Lkw erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Der Junge landete auf der Fahrbahn und verletzte sich, war an der Unfallstelle jedoch ansprechbar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 47-jährige Fahrer des Lastwagens, der in Richtung Neckar unterwegs war, eine rote Ampel missachtet. Der Elfjährige war demnach ordnungsgemäß bei „Grün“ über die Straße gelaufen. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, weshalb es zu kleineren Behinderungen im Verkehr kam. Die Ermittlungen laufen. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018