Lkw erfasst Seniorin

Der Ziegelhäuser Ortskern war während der Unfallaufnahme gesperrt. © priebe

Heidelberg.Eine 80 Jahre alte Fußgängerin ist gestern bei einem Unfall in Ziegelhausen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Lastwagen die Frau an einer Fußgängerfurt, wobei sie tödliche Verletzungen erlitt. Die Seniorin sei gegen 10 Uhr am Übergang in der Peterstaler Straße, Höhe Kleingemünder Straße, auf die Fahrbahn gelaufen. Gleichzeitig sei der aus Richtung Peterstal kommende Lkw an der auf grün umschaltenden Ampel gerade angefahren. Bei der anschließenden Kollision geriet die Frau unter das Fahrzeug. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Peterstaler Straße war bis 11.45 Uhr gesperrt, die Polizei regelte den Verkehr. Die Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat Heidelberg. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019