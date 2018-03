Lkw streift Straßenbahn

Anzeige

Heidelberg.Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr. Wie die Beamten gestern mitteilten, fuhr ein Lkw auf der Dossenheimer Landstraße im Stadtteil Handschuhsheim in Richtung Dossenheim. An der Fahrbahnverengung in Höhe der Kriegerstraße soll der Laster zu weit nach links geraten sein. Er streifte eine Straßenbahn, die links neben ihm fuhr und beschädigte den rechten Außenspiegel der Bahn. Der LKW-Fahrer soll ausgestiegen sein und den Straßenbahnfahrer beschimpft haben, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174 41 40 in Verbindung zu setzen.