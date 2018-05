Löwensafari und Streichelzoo

Bald kann sich der König der Tiere an einem größeren Teich räkeln - ab diesem Jahr wird die neue Löwenanlage gebaut. © Rothe

Nutztiere hautnah im Streichelzoo erleben, naturwissenschaftliche Experimente in der alten Reithalle und eine Löwensafari mitten im Neuenheimer Feld - der Heidelberger Tiergarten hat sich für 2016 ambitionierte Ziele gesteckt. "Wir haben viel vor", betont Direktor Klaus Wünnemann. Allerdings will der Zoo auch sein Preissystem schrittweise überarbeiten, was den Tierspaß für Familien trüben

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4039 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2016