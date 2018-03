Löwenstarke Freunde

Anzeige

Die beiden Berberlöwen Chalid (13) und Binta (10) kamen im April 2016, also vor genau zwei Jahren, aus dem Zoo Hannover nach Heidelberg und haben sich zu beeindruckend schönen und respekteinflößenden Besucherlieblingen entwickelt.

Künftig dürfen die Tiere eine großzügige Anlage mit Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigungselementen erkunden. So viel Platz gibt es, dass sogar ein ganzes Rudel Platz hätte, wie Wünnemann bestätigt. Vielleicht sorgen Binta und Chalid, trotz ihres nicht mehr ganz jungen Alters ja noch für Nachwuchs. Im Moment, verrät der Zoodirektor, verhütet die Löwendame noch per Implantat, das sich „im nächsten Jahr ausschleiche“. Aber: „Wer weiß – wir werden nichts dagegen tun, wenn sich die beiden ans Fortpflanzen machen“, betont Wünnemann. Doch nicht nur die Tiere sollen von der neuen Anlage profitieren, auch an den Spaß der Besucher ist gedacht. Um ihnen das Gefühl zu vermitteln, auf einer Safari zu sein, wird ein Geländewagen aufgebaut, durch den in der Mitte eine Glasscheibe verläuft. Die Motorhaube reckt sich ins Gehege hinein, während das Hinterteil des Landrovers draußen steht. Löwenfans können sich in das Auto setzen und mit etwas Glück legen sich Binta oder Chalid auf die Motorhaube, die per Heizung in einen echten Raubkatzen-Kuschelplatz umgewandelt wird.

Safari-Gefühl für Besucher

Eine Plattform, die über eine Hängebrücke zu erreichen ist, bietet – ähnlich wie im Elefantenhaus – einen Blick aus höherer Warte auf die Anlage. Und das Safarizelt mit Panoramafenster soll ein Lernort für Schulklassen werden. Über eine Rampe entlang der alten Bärengrubenmauer, die erhalten bleibt, läuft der Zoogast zunächst eine Etage tiefer und kann die Berberlöwen von unten betrachten. Große Panzerglasscheiben geben Einblicke in das Leben der Raubkatzen.

Auch die Elefanten konnten sich schon auf die Tiergartenfreunde verlassen: Für das 2010 eingeweihte Elefantenhaus stellten die Mitglieder um Jan Gradel ebenso 100 000 Euro bereit.

