Lotsen für junge Eltern

„Die meisten Eltern mit Neugeborenen erfahren von unserem Angebot durch den Begrüßungsbrief des Oberbürgermeisters“, berichtet Mitarbeiterin Claudia Rensch. Dieser werde zusammen mit der Geburtsurkunde an die frisch gebackenen Eltern oder alleinerziehenden Mütter geschickt. „Der Stadt ist wichtig, dass junge Familien, die hier in Heidelberg ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben, sich wohlfühlen“, erklärt Sabine Müller, Sachgebietsleiterin im Kinder- und Jugendamt, den Beweggrund für die Einrichtung der Servicestelle im Jahr 2013. Und um sich gerade in den ersten Monaten nach der Geburt wohlzufühlen, brauche es „eine familienfreundliche Infrastruktur und familienunterstützende Angebote“. Denn: „Viele müssen sich erst einmal in die Elternrolle finden“, so Müller. Oft fehlten zudem soziale Kontakte vor Ort oder ein familiäres Netzwerk, das den jungen Familien in den ersten Monaten Hilfestellung leisten könnte. In diesem Fall hilft das Familienbüro beispielsweise bei der Suche nach Betreuungsangeboten. Aber auch die schnelle Wiedereingliederung in den Beruf kann ein Thema in den wöchentlichen Beratungsstunden sein. „Wir verstehen uns in erster Linie als Lotsen für junge Familien“, erklärt Rensch. „Unser Ziel ist es, Brücken zu bauen zu örtlichen Angeboten und Einrichtungen.“

Regelmäßig Info-Veranstaltungen

Werdende Eltern und Familien mit Neugeborenen können sich mittwochs entweder direkt in der Sprechstunde Tipps und Anregungen holen oder auch per Telefon oder Mail Informationen erhalten.

Zudem veranstaltet das Familienbüro regelmäßig an wechselnden Orten Info-Veranstaltungen mit dem Namen „Willkommen im Leben – Infos für Eltern mit Neugeborenen“, bei denen das Team ebenfalls über familienfreundliche Angebote informiert. Die nächste Veranstaltung findet am Donnerstag, 28. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr in der Kinder- und Jugendförderung, Plöck 2a, statt. Babys sind willkommen, für Geschwister wird eine kostenlose Betreuung angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

