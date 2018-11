Luchterhandt-Trio holt Landespreis

Heidelberg.Das Trio „Luchterhandt & Friends“ der städtischen Musik- und Singschule Heidelberg, Julius Luchterhandt (Klavier), Yul Köhler (Bass) und Paulo Höhnen (Schlagzeug), erspielte sich beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ in Offenburg einen 1. Preis. Gecoacht wird das Trio von David Heintz. Die Jazz-Combo probt seit etwa einem halben Jahr in dieser Form zusammen. Die drei Jugendlichen spielen unter anderem in der Bigband der Musik- und Singschule. Mit dem ersten Preis hat sich die Jazz-Combo zur Teilnahme an der 17. Bundesbegegnung „Jugend jazzt“ qualifiziert. Sie findet vom 30. Mai bis 1. Juni 2019 in Dortmund statt. sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018