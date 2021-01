Luftfiltergeräte für neun Schulen

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg rüstet derzeit neun Schulen mit Luftfiltergeräten aus. Sie sollen in Klassen, in denen Schüler mit besonderem Förderbedarf unterrichtet werden oder die sich schlecht lüften lassen, das Infektionsrisiko senken. Für 80 Filtergeräte habe man 275 000 Euro bereitgestellt, teilte die Verwaltung mit. So wolle man die Schulen bei der Wiederaufnahme des Präsenz-unterrichts unterstützen, so Oberbürgermeister Eckart Würzner. Außerdem hat die Stadt rund 1000 CO2-Ampeln für alle öffentlichen Schulen bestellt. Sie geben an, wann zu viel ausgeatmetes CO2 vorhanden ist und gelüftet werden muss. fab

