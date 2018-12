„Luisa“ hilft in der Bedrängnis

Heidelberg.Es ist eng, stickig, eine Person kommt möglicherweise zu nahe: Wer sich beim Feiern unwohl fühlt, kann nun in den Heidelberger Clubs Karlstorbahnhof oder Halle 02 auf Unterstützung hoffen. Drei Worte sollen als Codewort helfen: „Luisa ist hier“. Was hinter der Kampagne in Zusammenarbeit mit den Frauennotrufen Heidelberg und Mannheim steckt, lesen Sie hier:

Wie funktioniert die Kampagne „Luisa ist hier“?

Wenn sich eine Person bedroht oder belästigt fühlt, kann sie sich beim Personal des Clubs melden. „Egal ob an der Bar oder beim Türsteher“, erklärt Ingrid Wolschin, Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs.

Was passiert, wenn sich jemand bei den Mitarbeitern meldet?

Das Personal der Clubs hilft der Person umgehend und bringt diese an einen sicheren Ort. „Dort kann sie zur Ruhe kommen“, erläutert Wolschin. Felix Grädler, Geschäftsführer der Halle 02, weist darauf hin, dass „niemand ausgefragt wird.“ Jeder soll das erzählen, was er möchte. „Die Situation ist für die Person unangenehm genug“, weiß Grädler.

Wie wird betroffenen Frauen bei „Luisa ist hier“ konkret geholfen?

Die Mitarbeiter kümmern sich um die Frau. „Sie fragen zum Beispiel, ob sie alleine da ist, oder ob ein Taxi benötigt wird“, erläutert Wolschin das Konzept. „Wir arbeiten eng mit dem Frauennotruf zusammen und geben bei Bedarf Kontaktdaten weiter, um sich helfen zu lassen“, fügt Grädler an.

Sind die Mitarbeiter speziell geschult worden?

In beiden Clubs wurde jeweils mehr als 30 Mitarbeiter von einer Mitarbeiterin des Frauennotrufs Heidelberg geschult. „Es wurde besprochen, wie „Luisa“ vor Ort konkret funktionieren soll. Beispielsweise, welche Art der Unterstützung die Frau braucht“, erklärt Frauennotruf-Mitarbeiterin Anielle Gutermann.

Können sich auch Männer an das Personal wenden?

Auch Männer können sich melden, wenn sie sich unwohl fühlen. Wolschin und Grädler beteuern, dass ihre Mitarbeiter bei den Schulungen Wert darauf gelegt haben, dass die Kampagne für beide Geschlechter greifen soll. „Das lässt sich eins zu eins übertragen“, sagt der Chef der Halle 02, Felix Grädler.

Ein falscher Blick, ein Griff an den Po? Wo fängt Belästigung an?

Egal, ob ein Spruch oder sexuelle Belästigung, jeder Betroffene entscheidet für sich, ob er Hilfe sucht. Das beteuern beide Club-Chefs. „Wir bringen keine Wertung rein“, bekräftigt Grädler.

Und danach? Kommt die Polizei? Muss der Betroffene nach Hause?

Die Personen können selbst entscheiden, wie der Abend weitergehen soll. Auch, ob nach einem möglichen Täter gesucht wird. „Es kann sein, dass jemand nur durchschnaufen will und wieder zu seinen Freunden gehen möchte“, sagt Wolschin.

Warum gibt es „Luisa“? Gab es bereits Fälle von Belästigung?

In den beiden Heidelberger Clubs gibt es dazu keine Statistiken. Wolschin und Grädler betonen, dass es nicht wichtig sei, ob es viele oder keine Fälle gab. „Wir wollen als gutes Beispiel vorangehen. Vorbeugung ist wichtig“, sagt Grädler.

Kommen noch weitere Clubs und Kneipen in Heidelberg hinzu?

Bisher sind es nur zwei Clubs. Wolschin und Grädler wollen als Vorsitzende des Verbandes „Eventkultur Rhein-Neckar“ weitere Mitstreiter gewinnen. Die Stadt Heidelberg unterstützt sie dabei. Gutermann: „Die Betreiber können sich für Schulungen bei uns melden.“

Wie kommt das Projekt in Mannheim an?

Der Frauen- und Mädchennotruf Mannheim ist ebenfalls an der Kampagne beteiligt. Im Oktober gab es eine Schulung für das Personal der Alten Feuerwache. Weitere Clubs sind bisher nicht dabei.

Wieso eigentlich das Codewort „Luisa“?

Ende 2016 wurde eine Kampagne in den sozialen Medien aus England vom Frauennotruf im nordrhein-westfälischen Münster aufgegriffen. „Luisa“ steht für die Kämpferin, und sei beim Rufen, zu verstehen, erklärt eine Sprecherin aus Münster auf Anfrage.

Was war der Anlass für die Kampagne „Luisa ist hier“?

Einer Studie des Familienministeriums zufolge haben 40 Prozent aller Frauen ab ihrem 16. Lebensjahr schon einmal körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. „Die bundesweite Kampagne will das Nachtleben für Frauen sicherer machen“, erklärt Gutermann. Beide Club-Betreiber wollen durch ihre Teilnahme ein Zeichen setzen. Ingrid Wolschin fordert: „Für Leute die andere Personen belästigen, ist bei uns kein Platz!“

