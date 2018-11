„Luisa“ soll Frauen in Clubs helfen

Heidelberg/Rhein-NEckar.Die Heidelberger Nachtclubs Karlstorbahnhof und Halle02 haben jetzt eine gemeinsame Aktion vorgestellt, die für mehr Sicherheit von Frauen im Nachtleben sorgen soll. Frauen, die sich beim Feiern belästigt fühlen, können sich in den teilnehmenden Clubs demnach mit dem Codewort „Luisa ist hier“ bei Mitarbeitern der Einrichtungen melden. Danach werden sie an einen ruhigen Ort gebracht, wo ihnen geholfen wird. „Die Veranstalter sind in der Pflicht, effizient gegen Belästigungen vorzugehen und präventiv zu handeln“, sagt Ingrid Wolschin, Geschäftsführerin der Halle02 gestern.

Bereits 2017 hatte der Verband Eventkultur Rhein-Neckar, in dem auch Halle02 und Karlstorbahnhof gelistet sind, über das Projekt informiert. Mitarbeiter beider Clubs haben bereits an einer Schulung des Frauennotrufs Heidelberg teilgenommen. Die Idee für „Luisa ist hier“ stammt ursprünglich aus England und wurde von Münster nach Deutschland gebracht.

Nach und nach sollen nun möglichst viele Einrichtungen, Bars und Clubs in der Metropolregion das Angebot zur Schulung ihres Personals wahrnehmen und den Code durch Aufkleber, Flyer und Plakate im Publikum verbreiten. „Als Clubverband der Metropolregion konnten wir gemeinsam mit den Frauennotrufen Heidelberg und Mannheim ein Schulungsangebot entwickeln, das diese unterschiedlichen Gegebenheiten berücksichtigt und den Start von ‘Luisa ist hier!’ in unserer Region voranbringt”, sagte Felix Grädler, Geschäftsführer halle02 und Vorsitzender von Eventkultur Rhein-Neckar. obit

