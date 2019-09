Lukratives Geschäft mit Kurzzeitkennzeichen

Von unserem Redaktionsmitglied

Michaela Roßner

Heidelberg. Die Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens kamen aus Berlin und Hamburg, aber auch aus Polen, Belgien und der Schweiz - doch die mitgelieferten Fotos zeigen einen Mann, den der vermeintliche Temposünder noch nie gesehen hatte. Sogar in einen Unfall sollte der Tscheche verwickelt sein. Hilfesuchend wandte er sich an die deutsche Polizei. Die fand heraus: Mit den Personalien des Opfers sind Kurzzeitkennzeichen beantragt worden. Seit Mittwoch müssen sich vier Mitarbeiter von Zulassungsdiensten aus Berlin vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Der Vorwurf: gewerbsmäßige Urkundenfälschung in 646 Fällen und unerlaubter Handel mit Personendaten. Die Hauptverhandlung ist Teil einer komplexen juristischen Aufarbeitung des Skandals um die massenhafte Abgabe der Spezialkennzeichen in der Zulassungsstelle des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch. Mehrere Vertreter von Zulassungsdiensten aus der Region sind bereits öffentlich verurteilt beziehungsweise haben Strafbefehle und Gewinnabschöpfungen akzeptiert. Gegen Mitarbeiter der Zulassungsstelle und einen führenden Beamten des Rhein-Neckar-Kreises wird noch wegen Korruptionsverdachts ermittelt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.09.2019